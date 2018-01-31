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Тимофей Маргасов: согласился на переход в "Тосно" ради игровой практики

Защитник "Тосно" Тимофей Маргасов высказался относительно перехода из "Локомотива" на правах аренды.

"Мне позвонил агент и сказал, что мной интересуется "Тосно". А так как я хочу играть и нужна игровая практика, все взвесив, я согласился на переход в "Тосно".

В команде встретили хорошо, многих ребят знаю, проблем с адаптацией не возникло. Очень порадовала теплая, спокойная, дружественная и в то же время рабочая атмосфера.

С Трошечкиным и Абазовым были в разные периоды в "Ростове", Дудиева, Опарина и Кутина знаю по академии Коноплева, а кого не знал - с теми уже познакомился. Буду стараться как можно быстрее влиться в коллектив и помочь команде с поставленными задачами на сезон", - передает слова Маргасова пресс-служба "Тосно".
Теги: Тосно
Сегодня, 08:50
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