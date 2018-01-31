Мария Командная: Линекер мне очень помог, а Марадона такой дьяволенок

Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 Мария Командная рассказала о впечатлениях от такого события в ее карьере.- Вечер 1 декабря – один из главных в моей жизни. Всегда буду благодарна главе оргкомитета чемпионата мира Алексею Сорокину за то, что он поверил в меня и я вместе с Гари Линекером оказалась на сцене Кремлевского дворца. Никогда не забуду той чести, которая мне была оказана. Очень благодарна и ФИФА – там после небольшого собеседования решили, что я подхожу на роль ведущей церемонии. Джанни Инфантино, Звонимир Бобан, Алексей Сорокин – этих людей безмерно уважаю. Но стараюсь не зацикливаться на том, что нашу трансляцию смотрели столько-то миллионов или миллиард человек – я даже не знаю сколько.Я еще этого никому не говорила, но для себя сформулировала четко. После жеребьевки моя жизнь изменилась. Мне больше не нужно ничего никому доказывать. В первую очередь, себе. Это уже факт моей биографии. Строчка в моем резюме, которая никуда не денется.– Они оба прекрасны. У меня был не самый приятный опыт в работе с одним известным британским спортивным телеведущим, тоже бывшим игроком. Поэтому к Гари я решила отнестись с недоверием. Но он оказался таким классным! Профессионал, воспитанный человек, с хорошим чувством юмора. В обычной жизни он шутит не так часто, как в Твиттере. Но любая его шутка – как праздник. В девяти случаях из десяти она гениальна.Гари очень мне помог. За минуту до жеребьевки я начала жутко нервничать. Но он сказал: «Мария, на нашем месте мечтали бы оказаться миллионы человек. Но они никогда не окажутся. Так что просто запомни этот момент и наслаждайся им». Все – волнение как рукой сняло. Гари – человечище. С нетерпением жду, когда он приедет в Москву в июне!А Марадона... Он, конечно, такой дьяволенок. Помню, мы стоим с Фабио Каннаваро за кулисами Кремля, и он говорит: «Ну посмотри на Марадону, он же такой малыш, как он вообще в футбол играл, причем лучше всех в мире!» И да, я вон какая малышка, но на каблуках выше Марадоны сантиметров на пять.Диего очень любит внимание. Перед жеребьевкой мы репетировали несколько дней – и как только в Кремль приехал Марадона, стало сразу понятно, кто тут король. Он шутил, вечно всех подкалывал. В Аргентине, где финишировал «Дакар», к Марадоне относятся как к члену семьи. При этом он может сколько угодно чудить и быть шалопаем, но все равно остается любимчиком.– Я не видела заявлений Гари насчет того, что у нас нужно отобрать чемпионат мира. Но знаю: поначалу он был настроен критично. Это его личное мнение, которое изменилось во время приезда в Москву. И я это знаю точно. Гари сказал мне, что с удовольствием вернется в Россию на чемпионат мира. Я ему верю. Он очень искренний человек.