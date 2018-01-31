Мария Командная: Линекер мне очень помог, а Марадона такой дьяволенок

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|лор
|Феномен Грудинина или про выборы
|Red fox
|КБ-Гостевая
|Deimos
|Зенит
|Skyline
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Я-Спартач
|Политика
|Я-Спартач
|Mузыка
|кочегар
|Ностальгия по СССР
|квакин миша
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Йоан Молло покинул "Фулхэм" (2)
Йоан Молло покинул "Фулхэм" (2)
Вчера, 23:44
Завершилась классификация гостиниц ЧМ-2018
Завершилась классификация гостиниц ЧМ-2018
Вчера, 23:25
Le Parisien: "ПСЖ" перехватил Лассана Диарра у "Краснодара" (8)
Le Parisien: "ПСЖ" перехватил Лассана Диарра у "Краснодара" (8)
Вчера, 23:11
"Антальяспор" расторг соглашение с нападающим Самюэлем Это'О (1)
"Антальяспор" расторг соглашение с нападающим Самюэлем Это'О (1)
Вчера, 23:11
Себастьян Дриусси впервые станет отцом (4)
Себастьян Дриусси впервые станет отцом (4)
Вчера, 22:47
Болельщики хихонского "Спортинга" во время матча скандировали: "Нам не нужны черные игроки" (8)
Болельщики хихонского "Спортинга" во время матча скандировали: "Нам не нужны черные игроки" (8)
Вчера, 22:08
Вячеслав Караваев перешёл в "Витесс" (6)
Вячеслав Караваев перешёл в "Витесс" (6)
Вчера, 21:52
Виктор Гончаренко: есть задумки, как использовать Мусу в ЦСКА (13)
Виктор Гончаренко: есть задумки, как использовать Мусу в ЦСКА (13)
Вчера, 21:37
Пьер-Эмерик Обамеянг приехал на базу "Арсенала"
Пьер-Эмерик Обамеянг приехал на базу "Арсенала"
Вчера, 20:45
Софьян Ханни завтра заключит контракт со "Спартаком" (6)
Софьян Ханни завтра заключит контракт со "Спартаком" (6)
Вчера, 20:18
Матч Юношеской ЛЧ "Краснодар" – "Реал" покажут во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре (1)
Матч Юношеской ЛЧ "Краснодар" – "Реал" покажут во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре (1)
Вчера, 20:11
Финансовый директор "Крыльев": не понимаю, как клуб может запретить Барасе посещать матчи команды
Финансовый директор "Крыльев": не понимаю, как клуб может запретить Барасе посещать матчи команды
Вчера, 20:02
"Матч ТВ" в прямом эфире покажет матч "Интер" - "Спартак", "Футбол 1" будет транслировать "Краснодар" - "Реал" (8)
"Матч ТВ" в прямом эфире покажет матч "Интер" - "Спартак", "Футбол 1" будет транслировать "Краснодар" - "Реал" (8)
Вчера, 19:34
"Динамо" обыграло словацкий "Тренчин" в товарищеском матче (1)
"Динамо" обыграло словацкий "Тренчин" в товарищеском матче (1)
Вчера, 19:20
"Спартак" отклонил предложение "Саутгемптона" о трансфере Промеса за 25 миллионов фунтов (46)
"Спартак" отклонил предложение "Саутгемптона" о трансфере Промеса за 25 миллионов фунтов (46)
Вчера, 19:00
И снова здравствуйте. Ахмед Муса возвращается в ЦСКА (12)
И снова здравствуйте. Ахмед Муса возвращается в ЦСКА (12)
Вчера, 18:22
Ивелин Попов: на втором сборе нагрузки значительно увеличились: почти каждый день по две тренировки
Ивелин Попов: на втором сборе нагрузки значительно увеличились: почти каждый день по две тренировки
Вчера, 18:11
Ахмед Муса будет играть в ЦСКА под седьмым номером (1)
Ахмед Муса будет играть в ЦСКА под седьмым номером (1)
Вчера, 17:53
Экс-игроку "Крыльев" Барасе запретили посещать матчи команды из-за критики руководства клуба
Экс-игроку "Крыльев" Барасе запретили посещать матчи команды из-за критики руководства клуба
Вчера, 17:44
Мауро Икарди был приглашен "Крыльями Советов-2" на просмотр (4)
Мауро Икарди был приглашен "Крыльями Советов-2" на просмотр (4)
Вчера, 17:38
Эмерик Ляпорт стал игроком "Манчестер Сити"
Эмерик Ляпорт стал игроком "Манчестер Сити"
Мария Командная: Линекер мне очень помог, а Марадона такой дьяволенок
Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 Мария Командная рассказала о впечатлениях от такого события в ее карьере.
- Вечер 1 декабря – один из главных в моей жизни. Всегда буду благодарна главе оргкомитета чемпионата мира Алексею Сорокину за то, что он поверил в меня и я вместе с Гари Линекером оказалась на сцене Кремлевского дворца. Никогда не забуду той чести, которая мне была оказана. Очень благодарна и ФИФА – там после небольшого собеседования решили, что я подхожу на роль ведущей церемонии. Джанни Инфантино, Звонимир Бобан, Алексей Сорокин – этих людей безмерно уважаю. Но стараюсь не зацикливаться на том, что нашу трансляцию смотрели столько-то миллионов или миллиард человек – я даже не знаю сколько.
Я еще этого никому не говорила, но для себя сформулировала четко. После жеребьевки моя жизнь изменилась. Мне больше не нужно ничего никому доказывать. В первую очередь, себе. Это уже факт моей биографии. Строчка в моем резюме, которая никуда не денется.
– Матч ЧМ-1986 между Англией и Аргентиной. За кого ты душой – за Марадону, забившего исторический гол рукой, или за Гари Линекера, который тоже забил, но его сборную вынесли с турнира? За коварного гения или за честного трудягу?
– Они оба прекрасны. У меня был не самый приятный опыт в работе с одним известным британским спортивным телеведущим, тоже бывшим игроком. Поэтому к Гари я решила отнестись с недоверием. Но он оказался таким классным! Профессионал, воспитанный человек, с хорошим чувством юмора. В обычной жизни он шутит не так часто, как в Твиттере. Но любая его шутка – как праздник. В девяти случаях из десяти она гениальна.
Гари очень мне помог. За минуту до жеребьевки я начала жутко нервничать. Но он сказал: «Мария, на нашем месте мечтали бы оказаться миллионы человек. Но они никогда не окажутся. Так что просто запомни этот момент и наслаждайся им». Все – волнение как рукой сняло. Гари – человечище. С нетерпением жду, когда он приедет в Москву в июне!
А Марадона... Он, конечно, такой дьяволенок. Помню, мы стоим с Фабио Каннаваро за кулисами Кремля, и он говорит: «Ну посмотри на Марадону, он же такой малыш, как он вообще в футбол играл, причем лучше всех в мире!» И да, я вон какая малышка, но на каблуках выше Марадоны сантиметров на пять.
Диего очень любит внимание. Перед жеребьевкой мы репетировали несколько дней – и как только в Кремль приехал Марадона, стало сразу понятно, кто тут король. Он шутил, вечно всех подкалывал. В Аргентине, где финишировал «Дакар», к Марадоне относятся как к члену семьи. При этом он может сколько угодно чудить и быть шалопаем, но все равно остается любимчиком.
– Линекер сначала ругал Россию, требовал отобрать у нас чемпионат мира. Потом приехал в Москву и начал хвалить нашу страну. Где настоящий Гари?
– Я не видела заявлений Гари насчет того, что у нас нужно отобрать чемпионат мира. Но знаю: поначалу он был настроен критично. Это его личное мнение, которое изменилось во время приезда в Москву. И я это знаю точно. Гари сказал мне, что с удовольствием вернется в Россию на чемпионат мира. Я ему верю. Он очень искренний человек.
Советский спорт
- Вечер 1 декабря – один из главных в моей жизни. Всегда буду благодарна главе оргкомитета чемпионата мира Алексею Сорокину за то, что он поверил в меня и я вместе с Гари Линекером оказалась на сцене Кремлевского дворца. Никогда не забуду той чести, которая мне была оказана. Очень благодарна и ФИФА – там после небольшого собеседования решили, что я подхожу на роль ведущей церемонии. Джанни Инфантино, Звонимир Бобан, Алексей Сорокин – этих людей безмерно уважаю. Но стараюсь не зацикливаться на том, что нашу трансляцию смотрели столько-то миллионов или миллиард человек – я даже не знаю сколько.
Я еще этого никому не говорила, но для себя сформулировала четко. После жеребьевки моя жизнь изменилась. Мне больше не нужно ничего никому доказывать. В первую очередь, себе. Это уже факт моей биографии. Строчка в моем резюме, которая никуда не денется.
– Матч ЧМ-1986 между Англией и Аргентиной. За кого ты душой – за Марадону, забившего исторический гол рукой, или за Гари Линекера, который тоже забил, но его сборную вынесли с турнира? За коварного гения или за честного трудягу?
– Они оба прекрасны. У меня был не самый приятный опыт в работе с одним известным британским спортивным телеведущим, тоже бывшим игроком. Поэтому к Гари я решила отнестись с недоверием. Но он оказался таким классным! Профессионал, воспитанный человек, с хорошим чувством юмора. В обычной жизни он шутит не так часто, как в Твиттере. Но любая его шутка – как праздник. В девяти случаях из десяти она гениальна.
Гари очень мне помог. За минуту до жеребьевки я начала жутко нервничать. Но он сказал: «Мария, на нашем месте мечтали бы оказаться миллионы человек. Но они никогда не окажутся. Так что просто запомни этот момент и наслаждайся им». Все – волнение как рукой сняло. Гари – человечище. С нетерпением жду, когда он приедет в Москву в июне!
А Марадона... Он, конечно, такой дьяволенок. Помню, мы стоим с Фабио Каннаваро за кулисами Кремля, и он говорит: «Ну посмотри на Марадону, он же такой малыш, как он вообще в футбол играл, причем лучше всех в мире!» И да, я вон какая малышка, но на каблуках выше Марадоны сантиметров на пять.
Диего очень любит внимание. Перед жеребьевкой мы репетировали несколько дней – и как только в Кремль приехал Марадона, стало сразу понятно, кто тут король. Он шутил, вечно всех подкалывал. В Аргентине, где финишировал «Дакар», к Марадоне относятся как к члену семьи. При этом он может сколько угодно чудить и быть шалопаем, но все равно остается любимчиком.
– Линекер сначала ругал Россию, требовал отобрать у нас чемпионат мира. Потом приехал в Москву и начал хвалить нашу страну. Где настоящий Гари?
– Я не видела заявлений Гари насчет того, что у нас нужно отобрать чемпионат мира. Но знаю: поначалу он был настроен критично. Это его личное мнение, которое изменилось во время приезда в Москву. И я это знаю точно. Гари сказал мне, что с удовольствием вернется в Россию на чемпионат мира. Я ему верю. Он очень искренний человек.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.