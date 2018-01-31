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Самюэль Это’О заключил контракт с "Коньяспором" (фото)

Экс-форвард "Антальяспора" камерунец Самюэль Это’О продолжит карьеру в "Коньяспоре", информирует пресс-служба клуба.

36-летний нападающий в среду официально подпишет контракт с новым клубом и будет представлен журналистам. Ожидается, что Это’О заключит соглашение по схеме "2,5+1".

Теги: Это’О Трансферы
Сегодня, 10:31
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