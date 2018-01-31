СМИ: Златан Ибрагимович подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович близок к переходу в клуб МЛС, передает L`Equipe.Сообщается, что 36-летний швед еще три недели назад достиг соглашения с "Лос-Анджелес Гэлакси" и поставил подпись под контрактом. Пока неясно, присоединится ли Ибрагимович к "Гэлакси" в марте либо закончит текущий сезон в "МЮ".