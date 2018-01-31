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СМИ: Златан Ибрагимович подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович близок к переходу в клуб МЛС, передает L`Equipe.

Сообщается, что 36-летний швед еще три недели назад достиг соглашения с "Лос-Анджелес Гэлакси" и поставил подпись под контрактом. Пока неясно, присоединится ли Ибрагимович к "Гэлакси" в марте либо закончит текущий сезон в "МЮ".
Теги: Ибрагимович Трансферы
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
иди в жопу Златушка, бестолковая тушка возомнившая себя гением. Есть Роналду , есть Месси,есть Неймар хахаха -есть Кавани...
Регистрация: 5.03.2017
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