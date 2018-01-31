Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Барселона" интересуется Давидом Алабой

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Давиду Алабе, информирует AS.

В услугах австрийского футболиста заинтересован лично наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде, который уже обратился к президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу с просьбой приобрести игрока.

Соглашение Алабы с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2021 года. Отмечается, что руководство немецкого гранда не намерено расставаться с 25-летним игроком.

Газета.Ru
Теги: Барселона Алаба
Сегодня, 10:58
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.