"Челси" подписал защитника "Ромы" Эмерсона

Защитник "Ромы" Эмерсон перешел в лондонский "Челси", передает пресс-служба клуба. Контракт с бразильцем заключен на 4,5 года."Я пришел сюда, потому что это великая команда с великой историей. Моя мечта осуществилась. Я надел футболку великого клуба, – сказал Эмерсон.