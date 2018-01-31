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"Челси" подписал защитника "Ромы" Эмерсона

Защитник "Ромы" Эмерсон перешел в лондонский "Челси", передает пресс-служба клуба. Контракт с бразильцем заключен на 4,5 года.

"Я пришел сюда, потому что это великая команда с великой историей. Моя мечта осуществилась. Я надел футболку великого клуба, – сказал Эмерсон.

Теги: Челси Трансферы Рома
Сегодня, 11:47
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