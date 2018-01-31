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Педро Роша: поначалу у меня что-то получалось, затем становилось все холоднее

Бразильский нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал об адаптации в московском клубе.

"В плане тактики РФПЛ сопоставима с бразильской лигой. В России более силовой и контактный футбол, больше прессинга. Человек быстрее адаптируется, если играет. Я же лишь четыре раза выходил в стартовом составе. Это немного задерживает адаптацию. При этом я сам понимаю, что не могу играть всё время, если ещё не адаптировался. Уверен, 2018 год будет лучше.

В Бразилии у меня был отличный игровой ритм. Я много забивал, и сразу по приезде что-то получалось. Затем становилось всё холоднее. У нас практически нигде снег не встретишь.

Мне писали: "Боже! Мечтаю увидеть снег!" Ответил: "Я тоже мечтал, но оказалось любопытно лишь первую неделю", - передает слова Роши "Чемпионат".
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 11:57
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№1 Написал: анд самара (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Анекдот вспомнил.Негра спрашивают:"Ну как тебе русская зима?"
Негр:" Та которая зеленая еще ничего, а та которая белая вообще кошмар!"
Регистрация: 11.04.2012
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