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"Рубин" отдал Лестьенна в аренду "Малаге"

Испытывающий финансовые проблемы "Рубин" пристроил одного из легионеров, не взятых с командой на сборы.

Казанский клуб бесплатно отдал Максима Лестьенна в аренду "Малаге", занимающей последнее место в чемпионате Испании, сообщает официальный "анчоусов".

Бельгиец принял участие в 13 матчах текущего сезона, в которых забил 3 мяча. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Теги: Рубин Малага Лестьенн
Вчера, 21:22
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(1)
№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (2)

сообщает официальный "анчоусов"

Интересно, Анчоусов это фамилия? И на сколько он официальный? smile
Регистрация: 17.02.2008
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 22:44) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
жаль не в Спартак!
Регистрация: 23.03.2009
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