"Рубин" отдал Лестьенна в аренду "Малаге"

Испытывающий финансовые проблемы "Рубин" пристроил одного из легионеров, не взятых с командой на сборы.Казанский клуб бесплатно отдал Максима Лестьенна в аренду "Малаге", занимающей последнее место в чемпионате Испании, сообщает официальный "анчоусов".Бельгиец принял участие в 13 матчах текущего сезона, в которых забил 3 мяча. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.