Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Спартак" и софийский ЦСКА голов не забили

Чемпионы России вновь не смогли победить на сборах: после поражений от "Шанхая" и "Астаны" красно-белые не забили голов в ворота болгарского ЦСКА, но и впервые за эту зиму не пропустили.

Товарищеский матч

"Спартак" – ЦСКА С 0:0


"Спартак": Ребров, Дмитрий Комбаров (Рассказов, 78), Кутепов, Максимович (Самедов, 69), Ещенко (Петкович, 78), Глушаков (Зобнин, 66), Фернандо, Промес (Боккетти, 69), Пашалич (Бакаев, 80), Роша (Мельгарехо, 69), Адриано (Зе Луиш, 69)

ЦСКА: Китанов (Черняускас, 46), Манолев, Бодуров, Дюлгеров, Жеферсон, Лоэ, Родригеш (Антов, 82), Алберг (Георгиев, 73), Энрике, Десподов (Бланко, 70), Каранга (Жиков, 84)
Теги: Спартак
Вчера, 21:39
Напечатать
26
(4)
№26 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Когда мы за последние годы без медалей были?

Вновь не ссы, будете, у вас вечно периоды по 20 лет, с заходом в пердив были... Не забыли еще как оно там? Вот скоро вспомните, в бескомпромиссных дерби с Факелом и камазом)))

Цитата: Седой
Еще 10 лет вспоминать будете)


Тоже хороший срок. Сколько у вас там серия от слова срать в матчах со Спартаком была? 10 лет без побед, без пары дней? smile


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№25 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dragon
Цитата: Седой
Раз в год-это точно, повезло, ничейку отстояли, обычно поражения

обычно конюшню Спартак выносит как в последнем дерби например,а сегодня да,отстояла конюшня очко smile

Цитата: Didi
остальные проипёт, да? :-)

помечтай,сегодня можно)

Еще 10 лет вспоминать будете) а разговор о товарищеских был

Цитата: НетуЧерного
Цитата: Седой
обычно поражения

3-0 чтоли? Не ссы, пятиместный

Когда мы за последние годы без медалей были? А вы когда?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№24 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 00:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
второй раз в этом сезоне форму придется набирать через матчи, а значит опять немыслимые ляпы в концовках и потеря очков. Каррера пока не умеет готовить команду к сезону.

Каррешка физрук, он даже при купленном судейки умудряется сливать игры.
Регистрация: 5.04.2017
№23 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 00:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
обычно поражения

3-0 чтоли? Не ссы, пятиместный


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№22 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 00:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
второй раз в этом сезоне форму придется набирать через матчи, а значит опять немыслимые ляпы в концовках и потеря очков. Каррера пока не умеет готовить команду к сезону.

Тебе самому не надоело ещё в каждой теме по любому поводу ныть?!
Регистрация: 12.02.2012
№21 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Еблов штанги все облизал? А что же ПроДрес то не забивает? Наверное бананов пережрал, петушок)))

Сраптаку без купленных судеек везде тяжело, даже в межсезонье. Про 7-0, вообще молчу.
Регистрация: 5.04.2017
№20 Написал: Dragon (Вчера, 23:41) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Седой
Раз в год-это точно, повезло, ничейку отстояли, обычно поражения

обычно конюшню Спартак выносит как в последнем дерби например,а сегодня да,отстояла конюшня очко smile

Цитата: Didi
остальные проипёт, да? :-)

помечтай,сегодня можно)
Регистрация: 28.02.2017
№19 Написал: Didi Питер (Вчера, 23:38) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Dragon
Спартак раз в год сыграет в товарняке 0:0,а

остальные проипёт, да? :-)

Хотя кого ипут товарняки.
Регистрация: 6.12.2008
№18 Написал: Dragon (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: НетуЧерного
Ослики, кстати, регулярно ездят - то в пястУ, то в яблОнец

на заработки,торгуют ентими органами smile
Регистрация: 28.02.2017
№17 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dragon
Цитата: Седой
Хрюканье по поводу скучного матча ЦСКА с Пястом, как-то затихло

иди в пясту дегенерат smile Спартак раз в год сыграет в товарняке 0:0,а ослы уже пытаются свою никчемность и блевантин оправдать,вы всю жизнь так играете,ни мысли,ни рисунка игры нет ни какого,бей беги и долбани на негра.

Раз в год-это точно, повезло, ничейку отстояли, обычно поражения


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№16 Написал: НетуЧерного (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dragon
иди в пясту дегенерат

Ослики, кстати, регулярно ездят - то в пястУ, то в яблОнец


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№15 Написал: gesha978 Москва (Вчера, 23:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
прошлой зимой тоже кое-как играли, а начался чемпионат и ничего, выиграли.
Регистрация: 8.11.2013
№14 Написал: Dragon (Вчера, 22:54) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Седой
Хрюканье по поводу скучного матча ЦСКА с Пястом, как-то затихло

иди в пясту дегенерат smile Спартак раз в год сыграет в товарняке 0:0,а ослы уже пытаются свою никчемность и блевантин оправдать,вы всю жизнь так играете,ни мысли,ни рисунка игры нет ни какого,бей беги и долбани на негра.
Регистрация: 28.02.2017
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Вчера, 22:53) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
второй раз в этом сезоне форму придется набирать через матчи, а значит опять немыслимые ляпы в концовках и потеря очков. Каррера пока не умеет готовить команду к сезону.
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: Седой Россия (Вчера, 22:49) #
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хрюканье по поводу скучного матча ЦСКА с Пястом, как-то затихло


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: нетрал (Вчера, 22:32) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
кого сломали?
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: anonymous (Вчера, 22:13) #
  • -5
  •  (17)

унылая игра, ЗаЛупиша и за 2 ляма никто не возьмёт, а тут Ньюкасл 20 предлагает smile
Регистрация: 8.01.2017
№9 Написал: utekay Россия (Вчера, 21:57) #
  • -5
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Как то вяленько СМ выглядел.

да гавнище полное


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Бауэр Москва (Вчера, 21:54) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Как то вяленько СМ выглядел.

Если в сравнении с Зенитом, то полностью согласен, хотя все три матча Спартака смотрел от и до, а Зенита 70%.


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№7 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Вчера, 21:53) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну прямо скажу-не очень...Уже надо и выигрывать начинать.
Регистрация: 30.10.2016
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 21:53) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
"Спартак" сосредотачивается.(с) Горчаков
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:50) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Бауэр
Роша вытеснит из состава Самедова.

Лимит не даст


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Бауэр Москва (Вчера, 21:49) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Нормально для второго сбора (третьей игры), чувствуется большое недопонимание в защите и вот тут работы непочатый край, порадовали все три бразильца, Фернандо вне конкуренции. Постепенно вкатываемся в сезон! Чувствуется, Роша вытеснит из состава Самедова. Главное без серьезных травм!


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№3 Написал: НетуЧерного (Вчера, 21:48) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ребяты предсезонка-предсезонкой... Но в доме надо иметь и мясные закуски!(c)


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 21:45) #
  • 0
  •  (8)

Пока не очень форма, защита косячит привычно..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 21:40) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Как то вяленько СМ выглядел.
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.