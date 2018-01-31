Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Болельщики "Крыльев" во главе с экс-игроком команды Барасой будут добиваться встречи с губернатором и изменений в руководстве клуба

В одном из самарских ресторанов прошла встреча бывшего игрока "Крыльев Советов" и президента ветеранской команды клуба Нериуса Барасы с болельщиками.

Повод для неё послужило интервью Барасы, приуроченное к 40-летию футболиста. При ответе на один из вопросов он раскритиковал руководство самарского клуба. После этого литовец дал ещё одно интервью, где рассказал, что клуб внёс его в "чёрный список" и запретил ему допуск на клубную базу, а также на стадион. Ссылки на интервью Барасы и комментарии в поддержку игрока в официальной группе "Крыльев Советов" "Вконтакте" были стёрты, многие из болельщики были забанены, а стена группы на время была закрыта.

Финансовый директор "Крыльев" Игорь Поваров опроверг информацию о запретах в отношении Барасы.

Один из инициативных болельщиков "Крыльев" Юрий Николаев организовал встречу болельщиков с Нериусом Барасой, на которой собралось около 30 человек. Итогом полуторачасового разговора стало решение добиваться встречи с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, на которой инициативная группа болельщиков во главе с Барасой намерена поставить перед губернатором ряд вопросов о реформировании структуры руководства клуба.

В частности, было решено добиваться создания чёткой вертикали власти во главе с руководителем клуба, который будет нести ответственность за всё, публичной отчётности и отказа от совета директоров. Получить от Азарова ответ болельщики рассчитывают до 5 февраля.
Теги: Крылья Советов
Вчера, 22:00
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.