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Алексис Санчес выйдет в стартовом составе "Юнайтед" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы команд на центральную встречу 25 тура английской премьер-лиги. Жозе Моуринью нашёл место в составе и звёздному новичку Алексису Санчесу, и ещё трём игрокам группы атаки, а также Полю Погба. Маурисио Почеттино обошёлся без неожиданностей.

"Тоттенхэм": Льорис - Триппьер, Фертонген, Давинсон Санчес, Дэвис - Дайер, Дембеле - Сон Хён Мин, Алли, Эриксен - Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг - Матич, Погба - Алексис Санчес, Лингард, Марсьяль - Лукаку.
Теги: Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Санчес
Вчера, 22:11
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