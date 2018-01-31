Алексис Санчес выйдет в стартовом составе "Юнайтед" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы команд на центральную встречу 25 тура английской премьер-лиги. Жозе Моуринью нашёл место в составе и звёздному новичку Алексису Санчесу, и ещё трём игрокам группы атаки, а также Полю Погба. Маурисио Почеттино обошёлся без неожиданностей.: Льорис - Триппьер, Фертонген, Давинсон Санчес, Дэвис - Дайер, Дембеле - Сон Хён Мин, Алли, Эриксен - Кейн.: Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг - Матич, Погба - Алексис Санчес, Лингард, Марсьяль - Лукаку.