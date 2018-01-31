Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лукас Моура перешёл из "ПСЖ" в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о приобретении экс-игрока "ПСЖ" Лукаса Моуры.

25-летний бразилец имел мало игровой практики в парижском клубе и подписал контракт с лондонцами до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Моуры составил 25 миллионов евро. За "Тоттенхэм" он будет выступать под 27 номером.
Вчера, 23:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.