Лукас Моура перешёл из "ПСЖ" в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о приобретении экс-игрока "ПСЖ" Лукаса Моуры.25-летний бразилец имел мало игровой практики в парижском клубе и подписал контракт с лондонцами до лета 2023 года.Ранее сообщалось, что сумма трансфера Моуры составил 25 миллионов евро. За "Тоттенхэм" он будет выступать под 27 номером.