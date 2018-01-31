Гол Эриксена в ворота "Манчестер Юнайтед" стал вторым по быстроте в истории АПЛ

Футболист "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен открыл счёт в матче 25 тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" уже на 11-й секунде игры.В истории английской премьер-лиги лишь ещё одному игроку "шпор" Ледли Кингу удавалось отличиться быстрее: он отправил мяч в ворота "Брэдфорда" на 10-й секунде в 2000 году.