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"Тосно" интересуется полузащитником ЦСКА

"Тосно" проявляет интерес к хавбеку ЦСКА Александру Макарову, передает "Чемпионат".

Сообщается, что клуб из Ленинградской области рассчитывает взять футболиста в аренду и рассматривает его как игрока стартового состава. В прошлом сезоне Макаров уже выступал за "Тосно".
Теги: Тосно ЦСКА
Сегодня, 09:27
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