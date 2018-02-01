Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин высказался относительно решения Федерации футбола Украины отозвать квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018 в связи с тем, что она не отвечает за их безопасность во время турнира.

По словам члена исполкома ФФУ Артема Франкова, украинские журналисты могут аккредитоваться через ФИФА или через Россию как страну-организатора.

"Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку.

Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты", – передает слова Сорокина ТАСС.
Сегодня, 09:59
Напечатать
17
(4)
№17 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да, уж. Всем понятно, что это самая настоящая политика! Ненависть к русским и пролёт сборной чемпионата.


--------------------
Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№16 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
я плакал....


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№15 Написал: Leon1960 (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (3)

сидите дома,ёпта
Регистрация: 24.03.2016
№14 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Да кому они тут нужны... лично я этому только рад.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№13 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:54) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Кубань»
Украинская команда не попала на ЧМ-18 по спортивному принципу, а по каким принципам не попадают журналисты? О футбольных болельщиках, проживающий на территории Украины, политиканы упоротые задумываются в последнюю очередь, им главное пердануть в сторону России, да посмачнее, с чесночно-сальным душком.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:40) #
  • +4
  •  (4)

Что-то не то на Украине. Украинцы - отдельно, украинское государство - отдельно. У нас, конечно, схожие "процессы", но, слава богу, не в такой степени.
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: AnK. (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да пусть у себя в укропии журналят. В России чище будет!
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
и так без хохлов Чемп сильно потерял в зрелищности, а уж без их журналюг... КАТАСТРОФА


--------------------
Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№9 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
толпоёпы


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (9)
online

Горе то какое....
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: анд самара (Сегодня, 10:40) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Еще бы болельшиков отфильтровать, не заслужили они после 2 мая.
Регистрация: 11.04.2012
№6 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:37) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Взвешенное, а главное разумное решение. Здоровье и безопасность Европейского Человека гораздо важнее всяких второсортных турниров.
Регистрация: 2.12.2014
№5 Написал: trent (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
да и покуй...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:29) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и славно, вони будет поменьше.
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:05) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Сибирь»
Хохлы упоротые.

То, что здесь в России уже как минимум 2 миллиона хохлов тусуются по разным поводам, почему то страну 404 не волнует вообще.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Хозяин (Сегодня, 10:02) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Назло бабушке уши отморожу )
Регистрация: 26.04.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.