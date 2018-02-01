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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин высказался относительно решения Федерации футбола Украины отозвать квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018 в связи с тем, что она не отвечает за их безопасность во время турнира.
По словам члена исполкома ФФУ Артема Франкова, украинские журналисты могут аккредитоваться через ФИФА или через Россию как страну-организатора.
"Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку.
Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты", – передает слова Сорокина ТАСС.
По словам члена исполкома ФФУ Артема Франкова, украинские журналисты могут аккредитоваться через ФИФА или через Россию как страну-организатора.
"Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку.
Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты", – передает слова Сорокина ТАСС.
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