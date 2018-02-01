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Владимир Быстров: нужно хорошо подготовиться к чемпионату, чтобы набирать очки

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров прокомментировал товарищескую игру с болгарским "Черно море" (0:1).

– Как прошёл матч для команды? Впечатление от игры команды и соперника?

– На фоне нагрузок матч прошел нормально. В первом тайме имели много моментов, но не реализовали. Допустили ошибку, пропустили гол, но ничего страшного, это футбол. Главная задача – хорошо подготовиться к чемпионату, чтобы набирать очки. В принципе через игры будем набирать и будет другой результат.

– Насколько сказывается разница в состоянии команд, с учетом более раннего начала подготовки болгар?

– Особой разницы не заметил, хотя моментами они выглядели немного посвежей. А так, единственная проблема – то, что мы не забили, - передает слова Быстрова пресс-служба "Тосно".
Теги: Тосно Быстров
Сегодня, 10:39
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