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Клод Пюэль - о демарше Мареза: надеюсь он вернется и будет рад играть за "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль после поражения от "Эвертона" (1:2) в матче АПЛ высказался относительно поступка полузащитника Рияда Мареза. Алжирец не явился в расположение команды перед игрой, пытаясь повлиять на свой трансфер в "Манчестер Сити".

"Нас это событие не отвлекало. Мы не ищем оправданий. С Риядом мы еще увидимся. Надеюсь, он вернется в хорошем расположении и будет рад играть за нас", – передает слова Пюэля Sky Sports.
Теги: Лестер Марез
Сегодня, 11:04
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