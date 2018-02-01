Клод Пюэль - о демарше Мареза: надеюсь он вернется и будет рад играть за "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль после поражения от "Эвертона" (1:2) в матче АПЛ высказался относительно поступка полузащитника Рияда Мареза. Алжирец не явился в расположение команды перед игрой, пытаясь повлиять на свой трансфер в "Манчестер Сити"."Нас это событие не отвлекало. Мы не ищем оправданий. С Риядом мы еще увидимся. Надеюсь, он вернется в хорошем расположении и будет рад играть за нас", – передает слова Пюэля Sky Sports.