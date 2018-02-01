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Экс-динамовец Сергей Терехов прибыл в расположение "Оренбурга"

Экс-защитник "Динамо" Сергей Терехов прибыл в расположение "Оренбурга" на сборе в Турции и в ближайшее время заключит с уральцами контракт, передает "Матч ТВ".

"Терехов приехал. Честно говоря, все получилось немного неожиданно, но это квалифицированный футболист, который поможет нам в решении задач. Терехов – наше последнее приобретение зимой", - сказал главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.
Теги: Оренбург Трансферы
Сегодня, 12:01
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