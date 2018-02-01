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Российский полузащитник Илья Петров стал игроком "Лейрии"

Российский полузащитник Илья Петров продолжит карьеру в "Лейрии", сообщает официальный сайт португальского клуба.

этом сезоне 22-летний хавбек выступал на правах аренды за курский "Авангард". Права на него принадлежали "Динамо".
Теги: Трансферы
Вчера, 21:40
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