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Бразильские болельщики из-за поражения украли у команды пиццу

Болельщики "Португезы" после крупного поражения команды со счетом 0:3 не позволили футболистам поесть пиццы, передает Goal.com.

Они остановили доставщика пиццы у входа на стадион и забрали у него заказ.

Отметим, что "Португеза" выступает в чемпионате штата Сан-Паулу.
Вчера, 23:24
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