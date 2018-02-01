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Силлессен - в воротах "Барселоны" на матч против "Валенсии"

Стали известны составы "Барселоны" и "Валенсии" на матч Кубка Испании.

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Видаль, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси.

"Валенсия": Хауме, Монтойя, Паулиста, Везу, Гайя, Солер, Парехо, Кокелен, Перейра, Родриго, Вьетто.
Вчера, 23:27
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