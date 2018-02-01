"Лестер" оштрафует Мареза на 200 тысяч фунтов за пропуск тренировки

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез будет оштрафован, сообщает Daily Mail.Алжирец сегодня не явился на утреннюю тренировку команды. Сообщалось, что Марез был крайне расстроен тем, что "Лестер" не отпустил его. Английский клуб решил оштрафовать Мареза на максимально возможную в данном случае сумму – 200 тысяч фунтов.