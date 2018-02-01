"Лестер" оштрафует Мареза на 200 тысяч фунтов за пропуск тренировки

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|НетуЧерного
|Зенит
|bazetd
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|кочегар
|Феномен Грудинина или про выборы
|papont
|КБ-Гостевая
|pri3rak1
|Политика
|НетуЧерного
|Юмор, анекдоты, байки
|НетуЧерного
|Mузыка
|кочегар
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:32
"Зенит" заявил Олега Шатова на плей-офф Лиги Европы (8)
"Зенит" заявил Олега Шатова на плей-офф Лиги Европы (8)
Вчера, 22:20
Месут Озил: однажды "пушкарь" – всегда "пушкарь" (1)
Месут Озил: однажды "пушкарь" – всегда "пушкарь" (1)
Вчера, 22:18
Денис Глушаков: мечта играть в "Спартаке" сбылась (6)
Денис Глушаков: мечта играть в "Спартаке" сбылась (6)
Вчера, 22:08
Дмитрий Сенников: Муса безболезненно вольётся в состав ЦСКА (3)
Дмитрий Сенников: Муса безболезненно вольётся в состав ЦСКА (3)
Вчера, 21:52
В ФИФА довольны темпом продаж билетов на ЧМ-2018
В ФИФА довольны темпом продаж билетов на ЧМ-2018
Вчера, 21:06
Кевин Кураньи: уверен, что Хохлов будет двигать "Динамо" вперед, в правильном направлении (1)
Кевин Кураньи: уверен, что Хохлов будет двигать "Динамо" вперед, в правильном направлении (1)
Вчера, 21:05
Грегори ван дер Вил продолжит карьеру в MLS
Грегори ван дер Вил продолжит карьеру в MLS
Вчера, 20:38
Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом" (1)
Месут Озил продлил контракт с "Арсеналом" (1)
Вчера, 20:28
Софьян Ханни присоединился к "Спартаку" в Марбелье (фото) (3)
Софьян Ханни присоединился к "Спартаку" в Марбелье (фото) (3)
Вчера, 20:23
РФПЛ ввела систему электронной регистрации игроков (1)
РФПЛ ввела систему электронной регистрации игроков (1)
Вчера, 20:05
Андрей Червиченко: "Спартак" превращается в пылесос для всего итальянского неликвида. Не впечатляет ни одна покупка (49)
Андрей Червиченко: "Спартак" превращается в пылесос для всего итальянского неликвида. Не впечатляет ни одна покупка (49)
Вчера, 19:31
"Спарта" арендовала у "Краснодара" Михайло Растича
"Спарта" арендовала у "Краснодара" Михайло Растича
Вчера, 19:15
Роман Широков: очень приятно принимать участие в Кубке Легенд (1)
Роман Широков: очень приятно принимать участие в Кубке Легенд (1)
Вчера, 19:10
"Ростов" обыграл "Дуклу", Дядюн оформил дубль (5)
"Ростов" обыграл "Дуклу", Дядюн оформил дубль (5)
Вчера, 18:20
"Динамо" больше не будет подписывать новых игроков зимой (2)
"Динамо" больше не будет подписывать новых игроков зимой (2)
Вчера, 17:47
Ахмед Муса: ЦСКА у меня в крови (31)
Ахмед Муса: ЦСКА у меня в крови (31)
Вчера, 17:30
За кАмпанию. "Вы нам больше не нужны" - российские клубы охотно расстаются с высокооплачиваемыми легионерами
За кАмпанию. "Вы нам больше не нужны" - российские клубы охотно расстаются с высокооплачиваемыми легионерами
Вчера, 17:07
Константин Лепёхин: Дзюба не топ-футболист, чтобы считать его переход в "Арсенал" зазорным (10)
Константин Лепёхин: Дзюба не топ-футболист, чтобы считать его переход в "Арсенал" зазорным (10)
Вчера, 16:16
Вильям Галлас примет участие в Кубке легенд
Вильям Галлас примет участие в Кубке легенд
Вчера, 15:59
Ахмед Муса пытается говорить на русском после полутора лет пребывания в Англии (видео) (5)
Ахмед Муса пытается говорить на русском после полутора лет пребывания в Англии (видео) (5)
Вчера, 15:58
Артист Дмитрий Назаров опубликовал стих про Артема Дзюбу (74)
Артист Дмитрий Назаров опубликовал стих про Артема Дзюбу (74)
Вчера, 15:38
"Локомотив": условия контракта Ари не изменились (1)
"Локомотив": условия контракта Ари не изменились (1)
Вчера, 14:39
Ахмед Муса: после окончания сезона вернусь в Англию (1)
Ахмед Муса: после окончания сезона вернусь в Англию (1)
Вчера, 13:59
"Локомотив" выкупил у "Краснодара" права на нападающего Ари (10)
"Локомотив" выкупил у "Краснодара" права на нападающего Ари (10)
"Лестер" оштрафует Мареза на 200 тысяч фунтов за пропуск тренировки
Полузащитник "Лестера" Рияд Марез будет оштрафован, сообщает Daily Mail.
Алжирец сегодня не явился на утреннюю тренировку команды. Сообщалось, что Марез был крайне расстроен тем, что "Лестер" не отпустил его. Английский клуб решил оштрафовать Мареза на максимально возможную в данном случае сумму – 200 тысяч фунтов.
Алжирец сегодня не явился на утреннюю тренировку команды. Сообщалось, что Марез был крайне расстроен тем, что "Лестер" не отпустил его. Английский клуб решил оштрафовать Мареза на максимально возможную в данном случае сумму – 200 тысяч фунтов.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.