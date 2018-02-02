"Ростов" поздравил с днем рождения Валерий Карпина

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Валерию Карпину – 49!



Сегодня день рождения у главного тренера ФК «Ростов».



От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед руля нашей любимой команды.



Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости! pic.twitter.com/6gT6yEk2sz — Football Club Rostov (@rostovfc) February 2, 2018

"Ростов" поздравил главного тренера команды Валерий Карпина с днем рождения. Специалисту сегодня исполняется 49 лет."Сегодня день рождения у главного тренера ФК "Ростов". От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед руля нашей любимой команды.Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости!", - говорится в Твиттере ростовского клуба.