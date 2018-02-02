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"Ростов" поздравил с днем рождения Валерий Карпина

"Ростов" поздравил главного тренера команды Валерий Карпина с днем рождения. Специалисту сегодня исполняется 49 лет.

"Сегодня день рождения у главного тренера ФК "Ростов". От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед руля нашей любимой команды.

Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости!", - говорится в Твиттере ростовского клуба.

Теги: Ростов Карпин
Сегодня, 09:51
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(2)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:01) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: НетуЧерного
Бо-осх! Вылазь и отбивай поклоны своему кумиру! joy

Сёмка семки лузгает. Ему недосуг.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бо-осх! Вылазь и отбивай поклоны своему кумиру! joy


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (4)
online

присоединяюсь к поздравлениям
Регистрация: 29.03.2013
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