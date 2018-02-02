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Криштиану Роналду сможет сыграть с "Леванте"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сможет сыграть в матче 22-го тура Примеры с "Леванте" несмотря на травму, информирует Marca.

У португальца есть некоторые проблемы с икроножной мышцей, в последние несколько дней он тренировался по индивидуальной программе.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:58
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