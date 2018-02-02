Леонид Слуцкий: в АПЛ практически любая команда может позволить себе покупку за 20 млн

Бывший главный тренер сборной России и "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно трансферной кампании клубов английской премьер-лиги.– Английские клубы тратят огромные деньги за счет телевизионных средств, болельщиков, которые ходят на все матчи, и того, что все инвесторы там очень серьезные. Если даже клубы чемпионшипа – например, "Вулверхэмптон" – платят за одно окно больше 60 млн фунтов, то в премьер-лиге практически любая команда может позволить себе покупку за 20 млн. Для меня это какая-то ужасная цифра! Но при всей дороговизне сделок клубы стали последовательны. Раньше это напоминало какой-то хаос – они хватали игроков в последний день трансферного окна, как мне казалось, абсолютно бессистемно. Насытившись, клубы АПЛ по-прежнему тратят огромные деньги, но уже на одного-двух игроков. Это серьезная менеджерская работа.– Тройственная сделка Жиру – Обамейанг – Батшуайи – очень интересный вариант. "Арсенал" осторожно относится к большим трансферам, они у них не очень получаются. Люди, в которых "Арсенал" вкладывается, обычно находится под прессом. Запомнится обмен Мхитаряна на Санчеса. Клубы остались при своих и на флажке получили топовых игроков. Естественно, все скажут, что больше выиграл "Манчестер Юнайтед". Я уверен, что "Арсенал". Лондонцы избавились от футболиста, который не хотел играть в команде и был не так мотивирован. А получили игрока с огромным желанием доказать, что он не реализовался в Манчестере не по спортивным причинам.– Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще. Купив Мусу, "Лестер" решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов. В начале я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!