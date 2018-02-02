Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Нападающий Руслан Фомин вернулся в "Шахтер"

"Шахтер" объявил о подписании форварда Руслана Фомина, сообщает официальный сайт "горняков". 31-летний футболист ранее уже выступал за донецкую команду.

Также Фомин выступал за харьковские "Арсенал" и "Металлист", луганскую "Зарю", одесский "Черноморец" и "Мариуполь". Кроме того, выступал за рубежом: "Габала" (Азербайджан), "Атырау" (Казахстан), "Аполлон" (Греция).

"Я очень рад вернуться в клуб, в котором играл в начале своей карьеры. Мне остается сейчас приложить все свои силы, чтобы доказать, что не зря попал в "Шахтер". Буду стараться помочь команде добиться новых достижений", - сказал Фомин.

ФК "Шахтер"
Теги: Шахтер Трансферы
Сегодня, 11:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.