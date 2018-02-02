Нападающий Руслан Фомин вернулся в "Шахтер"

"Шахтер" объявил о подписании форварда Руслана Фомина, сообщает официальный сайт "горняков". 31-летний футболист ранее уже выступал за донецкую команду.Также Фомин выступал за харьковские "Арсенал" и "Металлист", луганскую "Зарю", одесский "Черноморец" и "Мариуполь". Кроме того, выступал за рубежом: "Габала" (Азербайджан), "Атырау" (Казахстан), "Аполлон" (Греция)."Я очень рад вернуться в клуб, в котором играл в начале своей карьеры. Мне остается сейчас приложить все свои силы, чтобы доказать, что не зря попал в "Шахтер". Буду стараться помочь команде добиться новых достижений", - сказал Фомин.