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Леонид Слуцкий: Муса - это очередной супертрансфер ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА и "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказал свои соображения относительно нападающего Ахмеда Мусы, который не смог закрепиться в "Лестере".
"Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще. Англия – очень конкурентная лига, а "Лестер" – команда после чемпионства с устоявшимся внутренним распорядком и иерархичностью.
Купив Мусу, "Лестер" решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил ещё нескольких форвардов. Вначале я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!
Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.
Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА, и это очередной супертрансфер "армейского" клуба", - передает слова Слуцкого Sport24
"Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще. Англия – очень конкурентная лига, а "Лестер" – команда после чемпионства с устоявшимся внутренним распорядком и иерархичностью.
Купив Мусу, "Лестер" решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил ещё нескольких форвардов. Вначале я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!
Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.
Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА, и это очередной супертрансфер "армейского" клуба", - передает слова Слуцкого Sport24
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