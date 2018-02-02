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Леонид Слуцкий: Муса - это очередной супертрансфер ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказал свои соображения относительно нападающего Ахмеда Мусы, который не смог закрепиться в "Лестере".

"Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще. Англия – очень конкурентная лига, а "Лестер" – команда после чемпионства с устоявшимся внутренним распорядком и иерархичностью.

Купив Мусу, "Лестер" решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил ещё нескольких форвардов. Вначале я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!

Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.

Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА, и это очередной супертрансфер "армейского" клуба", - передает слова Слуцкого Sport24
Теги: Слуцкий Муса ЦСКА
Сегодня, 11:59
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(2)
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
joy
Сказочный долбо*б! Как его из больницы-то выпустили?

Ну тебя то каким то образом выпустили.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:25) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Супертренер о суперигроке и супертрансфере, удивляться нечему, если он играл с КОСМИЧЕСКИМИ командами.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 12:09) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Сказочный долбо*б! Как его из больницы-то выпустили?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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