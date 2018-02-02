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"Локомотив" обыграл "Осиек" благодаря голу Ари

"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Осиек" (1:0) в товарищеском матче.

"Локомотив" – "Осиек" – 1:0

Гол: Ари, 3

"Локомотив": Гильерме, Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Фернандеш (Тарасов, 31), Игнатьев, Коломейцев, Ал.Миранчук (Эдер, 41), Ант.Миранчук, Ари (Лысов, 46).
Теги: Локомотив
Вчера, 21:54
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