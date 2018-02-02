Жозе Моуринью: "МЮ" постарается финишировать на втором месте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "Манчестер Сити" станет чемпионом по итогам сезона."Мы постараемся финишировать на втором месте. На этой позиции мы находимся весь сезон. Несколько недель мы были первыми, затем всегда вторыми. За второе, третье, четвертое, пятое и шестое место идет борьба, но с первым местом практически все решено."Манчестер Сити" настолько хороши, что не позволяют другим приблизиться. Все просто", - цитирует Моуринью ESPN FC.