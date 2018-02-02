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Софьян Ханни провел первую тренировку в составе "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни провел первую тренировку в составе красно-белых на сборе с испанской Марбелье.

27-летний игрок работал по обычной предматчевой программе, включающей упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.

Ранее Ханни выступал за "Андерлехт".

Теги: Ханни Спартак
Вчера, 22:17
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11
(2)
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
добро пожаловать!

И пинком под зад.

с Дзюбой и Новосельцевым так и получилось)
Регистрация: 3.08.2016
№10 Написал: yuri спб (Вчера, 23:51) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Blessing
разочарованно пошло спать.

Хрюкая . свинья Хавронья , трясясь хвостиком. Кот взял за удила свинью- он зла не помнил. 5-1 не предел господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
извёлся тоже...ночей не сплю, вскакиваю - ну где??? когда же6ля?????
фуххх...отлегло


satisfied

Цитата: KOZbIPb
БОЖЕ МОЙ, И ВЫ СООБЩАЕТЕ ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС!!!!!

Да, прессу двумя автобусами привезли, а выложили, когда уже всё болельщицкое сообщество, мучаясь в ожиданиях этого знакового события, обломившись, разочарованно пошло спать. Бессердечные скоты. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: yuri спб (Вчера, 23:09) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: DROOZD
Дарова дрочеры! Не спится них?

да, здароф, ночь, она спит. Ночь спит, поэт не спит


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: DROOZD брянск (Вчера, 23:01) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
KOZbIPb,
utekay,
yuri,
Дарова дрочеры! Не спится них?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: yuri спб (Вчера, 23:00) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Смотрящий
Ну, и ты ложись...

Вашь весь Высоцкий.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 22:58) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
фуххх...отлегло


Ну, и ты ложись...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: yuri спб (Вчера, 22:54) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Ханни, добро пожаловать!

И пинком под зад.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:37) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: KOZbIPb
БОЖЕ МОЙ

бомж мой, как-то лучше для тебя именно так, как же вы с Шатовым-то, а?!
неет, немытый сюда срать приполз.. smirk
Ханни, добро пожаловать!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:36) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
БОЖЕ МОЙ, И ВЫ СООБЩАЕТЕ ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС!!!!

извёлся тоже...ночей не сплю, вскакиваю - ну где??? когда же6ля?????
фуххх...отлегло


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Вчера, 22:19) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
БОЖЕ МОЙ, И ВЫ СООБЩАЕТЕ ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС!!!!!
Регистрация: 22.08.2007
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