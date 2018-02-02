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Софьян Ханни провел первую тренировку в составе "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни провел первую тренировку в составе красно-белых на сборе с испанской Марбелье.
27-летний игрок работал по обычной предматчевой программе, включающей упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.
Ранее Ханни выступал за "Андерлехт".
27-летний игрок работал по обычной предматчевой программе, включающей упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.
Ранее Ханни выступал за "Андерлехт".
А еще сегодня с командой впервые тренировался наш новичок, Софиан Ханни ?????? pic.twitter.com/xbxY9pYx0e— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 2, 2018
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