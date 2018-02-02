Россиянин Амир Адуев подписал контракт с "Монпелье"

18-летний полузащитник "Монпелье" Амир Адуев, который четыре года находился в системе клуба, подписал свой первый профессиональный контракт.Он вступит в силу 1 июля 2018 года.Адуев, имеющий российский паспорт, с двух лет живет во Франции. Он выступал за юношеские сборные Франции и был капитаном команд не старше 18 и 19 лет.