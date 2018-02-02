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Россиянин Амир Адуев подписал контракт с "Монпелье"

18-летний полузащитник "Монпелье" Амир Адуев, который четыре года находился в системе клуба, подписал свой первый профессиональный контракт.

Он вступит в силу 1 июля 2018 года.

Адуев, имеющий российский паспорт, с двух лет живет во Франции. Он выступал за юношеские сборные Франции и был капитаном команд не старше 18 и 19 лет.
Теги: Монпелье Трансферы
Вчера, 22:31
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№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
все тихо и без шума,потому что реально нужен в отличие от бестолкового Головина или Дзагоева,которых каждое окно пиарят,только они никому не нужны
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: vanapupkin Россия (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У нас мы бы о нем и не узнали восновном билеты в большой футбол получают дети богатых родителей ,а потом вся страна удивляется откуда они взялись и почему нет других
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 22:34) #
  • 0
  •  (2)

Франция такая Франция ))
Регистрация: 29.03.2013
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