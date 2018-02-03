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Станислав Черчесов: кто будет хорошо готов, тот и заменит Джикию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о своих планах по замене травмированного защитника Георгия Джикии.

"Конечно, нас огорчило, что Джикия получил травму. Это футбольный, рабочий момент. У других появляется шанс занять это место. Посмотрим, кто как войдет в чемпионат, времени мало.

Кто будет к этому времени хорошо готов и хорошо выступать, значит получит свой шанс на вызов в сборную. Всё остальное покажут сборы и контрольные матчи, которые мы будем проводить", – передает слова Черчесова официальный сайт "Ахмата".
Теги: Черчесов Сборная России Джикия
Сегодня, 10:15
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:54) #
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Пока не поздно надо переходить на схему 4-4-2
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:20) #
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Регистрация: 9.08.2015
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