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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Виталий Мутко: в нашем футболе все под контролем, не надо его расшатывать
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что не опасается за подготовку к ЧМ-2018. Напомним, 25 декабря 2017 года функционер приостановил свою деятельность на посту президента РФС.
"Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему чемпионату мира. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях.
В футболе все под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться", - цитирует Мутко ТАСС.
Вице-премьер заявил, что не сорван ни один план подготовки, и пообещал, что проект будет реализован на самом высоком уровне.
"Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему чемпионату мира. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях.
В футболе все под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться", - цитирует Мутко ТАСС.
Вице-премьер заявил, что не сорван ни один план подготовки, и пообещал, что проект будет реализован на самом высоком уровне.
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