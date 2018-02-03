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Виталий Мутко: в нашем футболе все под контролем, не надо его расшатывать

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что не опасается за подготовку к ЧМ-2018. Напомним, 25 декабря 2017 года функционер приостановил свою деятельность на посту президента РФС.

"Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему чемпионату мира. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях.

В футболе все под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться", - цитирует Мутко ТАСС.

Вице-премьер заявил, что не сорван ни один план подготовки, и пообещал, что проект будет реализован на самом высоком уровне.
Теги: Мутко
Сегодня, 10:54
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№9 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:50) #
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online

Цитата: calcio
как бы его америкосам выдать заеbaл

Не возьмут его америкосы. он здесь им нужен как таран развала российского спорта. Можно подумать он не знал кого назначалл в ВАДУ будучи министром. "Небольшая" сумма зеленых купюр и дочь корова становится примой-балериной, как говорил Райкин старший.
Регистрация: 17.04.2017
№8 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В футболе все под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться", - цитирует Мутко ТАСС.


"Всё нормально. Падаю." (с) ("В бой идут одни старики")
Регистрация: 22.02.2013
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
этот пи....р не успокится пока весь спорт в стране не развалит
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (2)

Другими словами - это моя корова и я ее буду доить...
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (2)

За твои проекты сейчас олимпийцы расплачиваются, гнида!
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:33) #
  • +3
  •  (3)
online

Что-то мне подсказывает, что будет бойкот Чемпионата мира, если мутко не перестанет выпячиваться снова. Уже ему просто в глаза говорят, что надоел. Все равно лезет. Больше половины команд РФПЛ влачат нищенское существование и на грани банкротства, а у него все хорошо прекрасная маркиза.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 11:11) #
  • +1
  •  (3)

3,14идар. *** чтоб ты сдох

матрос ёпаный
Регистрация: 18.12.2012
№2 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 11:04) #
  • +3
  •  (5)

как бы его америкосам выдать заеbaл


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:56) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Витя иди на куй


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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