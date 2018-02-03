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"Реал" готов увеличить зарплату Криштиану Роналду до 30 млн

"Реал" летом намерен увеличить зарплату нападающему Криштиану Роналду с 21 до 30 млн евро в год, информирует Marca со ссылкой на ABC.

Ожидается, что новый контракт с португальцем будет подписан по окончании нынешнего сезона.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 11:44
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№1 Написал: vovei (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гомосек наныл
Регистрация: 6.04.2017
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