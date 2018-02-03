СМИ: "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" интересуются полузащитником "Фенербахче" Туфаном

Полузащитник "Фенербахче" Озан Туфан может продолжить карьеру в России, передает Takvim.Сообщается, что 22-летним игроком сборной Турции интересуются "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". На флажке трансферного окна в АПЛ Туфан мог перебраться в "Кристал Пэлас", однако сделка сорвалась.