Жоаозиньо: в аэропорту часто спрашивают: "Ты что, правда русский?"

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который имеет российское гражданство, заявил, что пойдет голосовать на выборах президента РФ в марте.– Я действительно изменился за эти годы. Есть вещи, которые отличают россиян от бразильцев. И когда приезжаю на родину, люди это замечают. Говорят, что я стал другим.– Стал смотреть на жизнь серьезнее. Не зря ведь говорят, что русские мало улыбаются. Бразильцы наоборот все переводят в шутку, но я так делать почти перестал.– Может, когда закончу карьеру, съезжу. Но сейчас даже мыслей таких нет.– Я да. А вот пограничники в аэропорту часто смотрят на меня с удивлением. Спрашивают: «Ты что, правда русский?» Я улыбаюсь. Они тоже смеются. Но все равно еще несколько раз перелистывают страницы паспорта туда и обратно.– Да, планирую!– Ха, не скажу. Пока не готов. Но в целом я в курсе событий. Смотрю новости по телевизору. И на бразильских сайтах о российской политике пишут довольно много.– Сейчас уже не с той интенсивностью, как прежде. Тяжеловато найти время. Но всегда говорю по-русски с друзьями, с женой.– Надежды я не теряю никогда, но в первую очередь меня волнуют интересы клуба. И если буду хорошо играть за «Краснодар», если «Краснодар» будет побеждать, то почему нет?