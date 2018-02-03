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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Жоаозиньо: в аэропорту часто спрашивают: "Ты что, правда русский?"
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который имеет российское гражданство, заявил, что пойдет голосовать на выборах президента РФ в марте.
– У вас русский паспорт, русская жена. Ощущаете себя по-настоящему россиянином?
– Я действительно изменился за эти годы. Есть вещи, которые отличают россиян от бразильцев. И когда приезжаю на родину, люди это замечают. Говорят, что я стал другим.
– В чем например?
– Стал смотреть на жизнь серьезнее. Не зря ведь говорят, что русские мало улыбаются. Бразильцы наоборот все переводят в шутку, но я так делать почти перестал.
– На карнавал ведь все равно, наверное, тянет?
– Может, когда закончу карьеру, съезжу. Но сейчас даже мыслей таких нет.
– Вы стали гражданином России полтора года назад. Привыкли к этому статусу?
– Я да. А вот пограничники в аэропорту часто смотрят на меня с удивлением. Спрашивают: «Ты что, правда русский?» Я улыбаюсь. Они тоже смеются. Но все равно еще несколько раз перелистывают страницы паспорта туда и обратно.
– В марте выборы Президента России. Пойдете?
– Да, планирую!
– За кого проголосуете?
– Ха, не скажу. Пока не готов. Но в целом я в курсе событий. Смотрю новости по телевизору. И на бразильских сайтах о российской политике пишут довольно много.
– Язык учить продолжаете?
– Сейчас уже не с той интенсивностью, как прежде. Тяжеловато найти время. Но всегда говорю по-русски с друзьями, с женой.
– Еще верите, что вас могут позвать в российскую сборную?
– Надежды я не теряю никогда, но в первую очередь меня волнуют интересы клуба. И если буду хорошо играть за «Краснодар», если «Краснодар» будет побеждать, то почему нет?
СЭ
– У вас русский паспорт, русская жена. Ощущаете себя по-настоящему россиянином?
– Я действительно изменился за эти годы. Есть вещи, которые отличают россиян от бразильцев. И когда приезжаю на родину, люди это замечают. Говорят, что я стал другим.
– В чем например?
– Стал смотреть на жизнь серьезнее. Не зря ведь говорят, что русские мало улыбаются. Бразильцы наоборот все переводят в шутку, но я так делать почти перестал.
– На карнавал ведь все равно, наверное, тянет?
– Может, когда закончу карьеру, съезжу. Но сейчас даже мыслей таких нет.
– Вы стали гражданином России полтора года назад. Привыкли к этому статусу?
– Я да. А вот пограничники в аэропорту часто смотрят на меня с удивлением. Спрашивают: «Ты что, правда русский?» Я улыбаюсь. Они тоже смеются. Но все равно еще несколько раз перелистывают страницы паспорта туда и обратно.
– В марте выборы Президента России. Пойдете?
– Да, планирую!
– За кого проголосуете?
– Ха, не скажу. Пока не готов. Но в целом я в курсе событий. Смотрю новости по телевизору. И на бразильских сайтах о российской политике пишут довольно много.
– Язык учить продолжаете?
– Сейчас уже не с той интенсивностью, как прежде. Тяжеловато найти время. Но всегда говорю по-русски с друзьями, с женой.
– Еще верите, что вас могут позвать в российскую сборную?
– Надежды я не теряю никогда, но в первую очередь меня волнуют интересы клуба. И если буду хорошо играть за «Краснодар», если «Краснодар» будет побеждать, то почему нет?
СЭ
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