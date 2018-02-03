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Жоаозиньо: в аэропорту часто спрашивают: "Ты что, правда русский?"

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который имеет российское гражданство, заявил, что пойдет голосовать на выборах президента РФ в марте.

– У вас русский паспорт, русская жена. Ощущаете себя по-настоящему россиянином?

– Я действительно изменился за эти годы. Есть вещи, которые отличают россиян от бразильцев. И когда приезжаю на родину, люди это замечают. Говорят, что я стал другим.

– В чем например?

– Стал смотреть на жизнь серьезнее. Не зря ведь говорят, что русские мало улыбаются. Бразильцы наоборот все переводят в шутку, но я так делать почти перестал.

– На карнавал ведь все равно, наверное, тянет?

– Может, когда закончу карьеру, съезжу. Но сейчас даже мыслей таких нет.

– Вы стали гражданином России полтора года назад. Привыкли к этому статусу?

– Я да. А вот пограничники в аэропорту часто смотрят на меня с удивлением. Спрашивают: «Ты что, правда русский?» Я улыбаюсь. Они тоже смеются. Но все равно еще несколько раз перелистывают страницы паспорта туда и обратно.

– В марте выборы Президента России. Пойдете?

– Да, планирую!

– За кого проголосуете?

– Ха, не скажу. Пока не готов. Но в целом я в курсе событий. Смотрю новости по телевизору. И на бразильских сайтах о российской политике пишут довольно много.

– Язык учить продолжаете?

– Сейчас уже не с той интенсивностью, как прежде. Тяжеловато найти время. Но всегда говорю по-русски с друзьями, с женой.

– Еще верите, что вас могут позвать в российскую сборную?

– Надежды я не теряю никогда, но в первую очередь меня волнуют интересы клуба. И если буду хорошо играть за «Краснодар», если «Краснодар» будет побеждать, то почему нет?

СЭ
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
он Россиянин, а не Русский... не путайте...
Регистрация: 14.03.2010
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