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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Скаута "Вест Хэма" уволили за нежелание подписывать африканцев. Новая расистская жесть в Англии
Клуб, в который чуть было не ушёл Фёдор Смолов этой зимой, опять привлекает наше внимание. Правда, теперь – не по футбольному вопросу.
Про то, что Запад воспринимает вопросы расизма (а так же любого другого «угнетения») совершенно иначе по сравнению с тем, как принято у нас, стало понятно не сегодня и даже уже не вчера. История этого вопроса длится больше десятка лет. Правда, из-за этого становится как-то не легче не удивляться и не поражаться тем уродливым явлениям, возникающим в борьбе за эту довольно сомнительную справедливость, которая и не справедливость, а вовсе наоборот. Взять хотя бы эту, абсолютно не касающуюся футбола, недавнюю историю.
Но теперь, к сожалению, в контексте этой довольно скользкой темы мы должны говорить и о футболе.
Позавчера в британском таблоиде Daily Mail была опубликована рабочая переписка Тони Генри, директора по трансферам лондонского «Вест Хэма». В ответ на предложение покупки камерунского футболиста Генри написал:
- Мы больше не хотим африканцев, а этот игрок не очень хорош. Отправил Томаса посмотреть на него и еще одного парня на прошлой неделе. Он сказал: «Нет». Если «Пэлас» берет их, удачи»
Также Генри написал, что это не его личная позиция, а позиция клуба:
- У нас было три футболиста. Мы поняли, что нам не особо нужны африканцы.
Тони прекрасно понимал, что его могут понять не правильно, поэтому, когда у него спросили о причинах, он достаточно развернуто и недвусмысленно дал понять, что дело здесь исключительно в профессиональных качествах (точнее, поведении футболистов вне игры):
– Ничего расистского. Просто иногда они могут плохо относиться к делу. У нас были проблемы с Диафра Сако (игрок покинул команду этой зимой). Когда он не в команде, то вокруг него происходит хаос. Не имею ничего против африканской расы. Смотри, есть топовые африканские игроки. С ними нет проблем. Просто они доставляют массу проблем, когда не играют, как у нас было с Диафра. Как же хорошо, что он ушел. Ничего личного. Когда он не играет, то хочет новый контракт. Вот и все. Тут нет никакой дискриминации.
Могу сказать о предложениях российских игроков. Просто считаю, что они не способны обосноваться в Англии. Это похоже на итальянцев. Сколько итальянцев приехало сюда и обжилось? В нашем клубе нет никакой дискриминации.
Казалось бы, всё предельно ясно – специалист выражает профессиональное мнение, делает это вполне корректно, причём использует достаточно ясную аргументацию и подтверждает собственные слова свежим примером. Но – нет. В тот же четверг клуб отстранил Генри, а на следующий день уволил. На официальном сайте клуба появилось такое обращение:
- Высказывания, которые были опубликованы в прессе, неприемлемы. Мы провели расследование. «Вест Хэм» не готов мириться ни с какими видами дискриминации. Мы открыты для всех – вне зависимости от пола, возраста, расовой принадлежности, религиозных взглядов или сексуальной ориентации.
Казалось бы – причём тут дискриминация?
Отреагировало не только руководство клуба, но и сами футболисты. Шейху Куяте выложил фотографию в Инстаграм с подписью: «Африканец и горжусь [этим]»
После такого английским футболистам, тренерам, акционерам или просто специалистам и журналистам надо быть гораздо осторожнее со своими профессиональными или просто личными мнениями. И даже извинения не помогут.
Хотя вот «Суонси» тоже извинился. За то, что Сэм Клукас (игрок команды), забив гол, изобразил подглядывающий жест, который мог быть отсылкой к порносайту. В тексте заявления клуб зачем-то приплёл сюда равноправие (хотя его, честно говоря, никогда по делу особо и не приплетают):
- Мы не знали о каких-либо связях с соответствующими интернет-пабликами. Узнав об этих ассоциациях, мы разочарованы, поскольку это не отражает ценностей «Суонси» и приверженности клуба к равенству. Мы всецело осуждаем унижение женщин и верим, что права и достоинства каждого уважаются.
И такой тренд откровенно пугает. Автор статьи уже судорожно ищет – перед кем извиниться ему, пока не слишком поздно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Про то, что Запад воспринимает вопросы расизма (а так же любого другого «угнетения») совершенно иначе по сравнению с тем, как принято у нас, стало понятно не сегодня и даже уже не вчера. История этого вопроса длится больше десятка лет. Правда, из-за этого становится как-то не легче не удивляться и не поражаться тем уродливым явлениям, возникающим в борьбе за эту довольно сомнительную справедливость, которая и не справедливость, а вовсе наоборот. Взять хотя бы эту, абсолютно не касающуюся футбола, недавнюю историю.
Но теперь, к сожалению, в контексте этой довольно скользкой темы мы должны говорить и о футболе.
Позавчера в британском таблоиде Daily Mail была опубликована рабочая переписка Тони Генри, директора по трансферам лондонского «Вест Хэма». В ответ на предложение покупки камерунского футболиста Генри написал:
- Мы больше не хотим африканцев, а этот игрок не очень хорош. Отправил Томаса посмотреть на него и еще одного парня на прошлой неделе. Он сказал: «Нет». Если «Пэлас» берет их, удачи»
Также Генри написал, что это не его личная позиция, а позиция клуба:
- У нас было три футболиста. Мы поняли, что нам не особо нужны африканцы.
Тони прекрасно понимал, что его могут понять не правильно, поэтому, когда у него спросили о причинах, он достаточно развернуто и недвусмысленно дал понять, что дело здесь исключительно в профессиональных качествах (точнее, поведении футболистов вне игры):
– Ничего расистского. Просто иногда они могут плохо относиться к делу. У нас были проблемы с Диафра Сако (игрок покинул команду этой зимой). Когда он не в команде, то вокруг него происходит хаос. Не имею ничего против африканской расы. Смотри, есть топовые африканские игроки. С ними нет проблем. Просто они доставляют массу проблем, когда не играют, как у нас было с Диафра. Как же хорошо, что он ушел. Ничего личного. Когда он не играет, то хочет новый контракт. Вот и все. Тут нет никакой дискриминации.
Могу сказать о предложениях российских игроков. Просто считаю, что они не способны обосноваться в Англии. Это похоже на итальянцев. Сколько итальянцев приехало сюда и обжилось? В нашем клубе нет никакой дискриминации.
Казалось бы, всё предельно ясно – специалист выражает профессиональное мнение, делает это вполне корректно, причём использует достаточно ясную аргументацию и подтверждает собственные слова свежим примером. Но – нет. В тот же четверг клуб отстранил Генри, а на следующий день уволил. На официальном сайте клуба появилось такое обращение:
- Высказывания, которые были опубликованы в прессе, неприемлемы. Мы провели расследование. «Вест Хэм» не готов мириться ни с какими видами дискриминации. Мы открыты для всех – вне зависимости от пола, возраста, расовой принадлежности, религиозных взглядов или сексуальной ориентации.
Казалось бы – причём тут дискриминация?
Отреагировало не только руководство клуба, но и сами футболисты. Шейху Куяте выложил фотографию в Инстаграм с подписью: «Африканец и горжусь [этим]»
После такого английским футболистам, тренерам, акционерам или просто специалистам и журналистам надо быть гораздо осторожнее со своими профессиональными или просто личными мнениями. И даже извинения не помогут.
Хотя вот «Суонси» тоже извинился. За то, что Сэм Клукас (игрок команды), забив гол, изобразил подглядывающий жест, который мог быть отсылкой к порносайту. В тексте заявления клуб зачем-то приплёл сюда равноправие (хотя его, честно говоря, никогда по делу особо и не приплетают):
- Мы не знали о каких-либо связях с соответствующими интернет-пабликами. Узнав об этих ассоциациях, мы разочарованы, поскольку это не отражает ценностей «Суонси» и приверженности клуба к равенству. Мы всецело осуждаем унижение женщин и верим, что права и достоинства каждого уважаются.
И такой тренд откровенно пугает. Автор статьи уже судорожно ищет – перед кем извиниться ему, пока не слишком поздно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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