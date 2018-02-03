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"Халл Сити" опустился в зону вылета

"Халл" уступил в гостях "Престону" в матче 30-го тура чемпионшипа - 1:2.

Это поражение стало 14-м для "тигров", которые опустились в зону вылета. После 30 игр в активе команды 26 очков.
Теги: Халл Сити
Вчера, 21:51
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7
(1)
№7 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: zenit47
Он как бы уже давно не тренер Халла

Так он же подвел этот Халл к анусу, ептыть. Саня, ты в курсе. Или в субботу не с кем пописдеть?

Молдовашка, этот Халл совершенно не готов выступать в высшем дивизионе. Ни денег, ни игроков. Хотя, тебе объяснять- метать бисер. Лишь бы на Слуцкого кучу навалить.
Регистрация: 28.01.2016
№6 Написал: Яamon (Вчера, 22:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: xixidok
чувак.ты что, жертва домашнего анального насилия..каждый комментарий с оскорблениями других?обиженный что ли..

обыкновенная грубая, борзая и тупая свинья, каких тут пруд пруди. там налицо комплекс душевных болячек
Регистрация: 9.12.2017
№5 Написал: xixidok Москва (Вчера, 22:14) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Похоже, карьера бургера как тренера на туманном закончилась раз и навсегда.

чувак.ты что, жертва домашнего анального насилия..каждый комментарий с оскорблениями других?обиженный что ли..
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:07) #
  • -10
  •  (14)

Цитата: zenit47
Он как бы уже давно не тренер Халла

Так он же подвел этот Халл к анусу, ептыть. Саня, ты в курсе. Или в субботу не с кем пописдеть?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:03) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Похоже, карьера бургера как тренера на туманном закончилась раз и навсегда.

Он как бы уже давно не тренер Халла
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 21:55) #
  • -9
  •  (13)

Похоже, карьера бургера как тренера на туманном закончилась раз и навсегда.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: xixidok Москва (Вчера, 21:54) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
ибо нexуй на нашего пончика было гнать..)
Регистрация: 19.05.2015
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