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"Лейпциг" вырвал победу у "Боруссии" М

"Лейпциг" в гостях обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

21 тур

"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" 0:1

Голы: Лукман, 89

"Боруссия" М: Зиппель, Эльведи, Янчке, Гинтер, Вестергор, Крамер, Херрман (Кюйсанс, 58), Закария, Азар, Грифо, Штиндль

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Юпамекано, Орбан, Лаймер, Демме (Ильзанкер, 90+5), Кампль, Кейта, Забитцер, Брума (Лукман, 78), Вернер

Предупреждения: Штиндль, 18, Забитцер, 61, Лаймер, 64, Янчке, 78
Теги: РБ Лейпциг Боруссия Д
Вчера, 23:04
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