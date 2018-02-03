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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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"Лейпциг" вырвал победу у "Боруссии" М
"Лейпциг" в гостях обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
21 тур
"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" 0:1
Голы: Лукман, 89
"Боруссия" М: Зиппель, Эльведи, Янчке, Гинтер, Вестергор, Крамер, Херрман (Кюйсанс, 58), Закария, Азар, Грифо, Штиндль
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Юпамекано, Орбан, Лаймер, Демме (Ильзанкер, 90+5), Кампль, Кейта, Забитцер, Брума (Лукман, 78), Вернер
Предупреждения: Штиндль, 18, Забитцер, 61, Лаймер, 64, Янчке, 78
Чемпионат Германии
21 тур
"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" 0:1
Голы: Лукман, 89
"Боруссия" М: Зиппель, Эльведи, Янчке, Гинтер, Вестергор, Крамер, Херрман (Кюйсанс, 58), Закария, Азар, Грифо, Штиндль
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Юпамекано, Орбан, Лаймер, Демме (Ильзанкер, 90+5), Кампль, Кейта, Забитцер, Брума (Лукман, 78), Вернер
Предупреждения: Штиндль, 18, Забитцер, 61, Лаймер, 64, Янчке, 78
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