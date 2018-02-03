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Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Sport.es.

Напомним, Дембеле не был включен в заявку сине-гранатовых на матч 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Игра состоится 4 февраля.
Теги: Дембеле Барселона
Вчера, 23:24
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