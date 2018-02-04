Сэм Эллардайс: матч с "Арсеналом" - это катастрофа

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс поделился мнением о матче против "Арсенала" (1:5) в 26-м туре чемпионата Англии."Это была катастрофа. Я думаю, что у меня много проблем с игроками. Мы беспокоились по поводу концентрации. Мы можем выступать отлично против "Лестера", а можем провалить первый тайм против "Арсенала". Чем дольше я объясняю, тем больше игроки демонстрируют свою непоследовательность. Я сталкиваюсь с тяжелой задачей, когда пытаюсь их заставить играть лучше из недели в неделю", - цитирует Эллардайса ВВС.