Арсен Венгер: очень рано делать выводы о новичках

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Эвертоном" (5:1) в 26-м туре чемпионата Англии."У нас были хорошие атаки, в отличие от матча против "Суонси". Это было повторение игры против "Кристал Пэлас", когда мы вели 4:0 к 20-ой минуте. Я считаю, что мы показали отличную скорость. Новички? Еще очень рано делать о них выводы. Они хотят быстрее интегрироваться в команду. Они быстры, хорошо двигаются с мячом", - цитирует Венгера ВВС.