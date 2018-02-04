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Неймар: доволен игрой, которую мы показали

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал победу над "Лиллем" (3:0) в 24-ом туре чемпионата Франции.

"Было очень важно победить, чтобы сохранить преимущество над вторым местом. Я доволен игрой, которую мы сегодня показали. Я счастлив, что забил. Хочу поздравить всю команду с победой", - цитирует Неймара официальный сайт клуба.
Теги: Неймар ПСЖ Лилль
Сегодня, 10:16
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