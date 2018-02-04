Генрих Мхитарян - первый игрок "Арсенала" с 2013 года, который отдал три голевые передачи в матче АПЛ

"Арсенал" в матче чемпионата Англии на своем поле разгромил "Эвертон" - 5:1.Полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян стал первым игроком "пушкарей" с 2013 года, которому удалось отдать как минимум три передачи в матче АПЛ, передает OptaJoe.В мае 2013 года Санти Касорла отдал четыре голевые передачи в игре с "Уиганом".