Новости партнеров

Генрих Мхитарян - первый игрок "Арсенала" с 2013 года, который отдал три голевые передачи в матче АПЛ

"Арсенал" в матче чемпионата Англии на своем поле разгромил "Эвертон" - 5:1.

Полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян стал первым игроком "пушкарей" с 2013 года, которому удалось отдать как минимум три передачи в матче АПЛ, передает OptaJoe.

В мае 2013 года Санти Касорла отдал четыре голевые передачи в игре с "Уиганом".
Теги: Мхитарян Арсенал
Сегодня, 11:06
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.