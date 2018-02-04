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Криштиану Роналду - оператору: нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру (видео)

В матче "Леванте" - "Реал" (2:2) форвард "сливочных" Криштиану Роналду покинул поле на 82-й минуте. Вместо него вышел Марко Асенсио.

Роналду заметил, что один из операторов снимает, как он садится на лавку, и футболиста это разозлило. "Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру. Фокусируй внимание на игре!", - сказал Роналду.

Через несколько минут после этой замены "Реал" пропустил гол и в очередной раз в сезоне потерял очки.

Теги: Роналду Реал Леванте
Сегодня, 11:14
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№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Правильно сказал


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: miktar (Сегодня, 11:46) #
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  •  (3)
online

тьфу на него, неприятен.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:33) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
написали так, будто тут с агрессией
хоть и не люблю его, но в целом тут он прав.там игра идет, а этот снимает лавку.тем более говорил это с улыбкой


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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