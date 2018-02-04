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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Рамос: это ненормально, что мы так отстаем от "Барселоны"
Защитник "Реала" Серхио Рамос после упущенной победы над "Леванте" (2:2) отметил, что команде остается бороться только в Лиге чемпионов.
"Наверное, мы не справляемся, раз так отстаем от "Барселоны" (18 очков). Это ненормально. Потеряли очень много очков в играх, где преимущество было полностью на нашей стороне. Это один из худших сезонов. Нам остается только Лига чемпионов. Это наш единственный шанс чего-то добиться", - цитирует Рамоса Marca.
"Наверное, мы не справляемся, раз так отстаем от "Барселоны" (18 очков). Это ненормально. Потеряли очень много очков в играх, где преимущество было полностью на нашей стороне. Это один из худших сезонов. Нам остается только Лига чемпионов. Это наш единственный шанс чего-то добиться", - цитирует Рамоса Marca.
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