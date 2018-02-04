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Серхио Рамос: это ненормально, что мы так отстаем от "Барселоны"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после упущенной победы над "Леванте" (2:2) отметил, что команде остается бороться только в Лиге чемпионов.

"Наверное, мы не справляемся, раз так отстаем от "Барселоны" (18 очков). Это ненормально. Потеряли очень много очков в играх, где преимущество было полностью на нашей стороне. Это один из худших сезонов. Нам остается только Лига чемпионов. Это наш единственный шанс чего-то добиться", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Реал Барселона
Сегодня, 11:19
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№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Серёга, вам всем надо на время закрыть свой Инстаграм с ежедневно-гламурными фотками и сосредоточиться на игре и ЛЧ, глядишь- третью чашку подряд возьмёте.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: miktar (Сегодня, 11:37) #
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online

это хорошо, проспитесь от "звёздочки",
у нас тут тоже " звездуны " есть - 16-ти летней выдержки...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
странный сезон
и барса не блещет, но отрыв, как тут написали, 18 очков


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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