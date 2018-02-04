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Рианна поддержала "Арсенал" в матче с "Эвертоном"

Известная американская певица Рианна посетила матч 26-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Эвертон"? (5:1).

После встречи она сфотографировалась на память с игроками лондонского клуба.

Теги: Арсенал Эвертон
Сегодня, 11:33
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
а че за тег про финал ЧМ 2014?точнее к чему он?вроде рианна там не пела ничего...


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Регистрация: 27.12.2010
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