Андрей Канчельскис: если сейчас снимется "Тосно", потом еще кто-то - это будет полный бардак!

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу ситуации с невыплатой зарплат игрокам и тренерам «Тосно» в течение нескольких месяцев.- Что ждет «Тосно»? Наверное, ничего не ждет. Хотелось бы, конечно, чтобы рассчитались с командой, но если они станут банкротами, то тут ничего ожидать не приходится, - сказал Канчельскис. - У нас ведь часто такое происходит в последнее время, что клубы становятся банкротами, а футболисты не получают заработанных денег. Кроме того, приходится искать новую работу — это ужасно, конечно. К сожалению, такой у нас футбол. Тем не менее на каждом шагу твердят, что все в нашем футболе хорошо и прекрасно, что мы прогрессируем, но тем временем футбольные клубы закрываются. Им-то, конечно, может быть, хорошо деньги не платить — руки потирают — а у футболистов семьи, дети... Конечно, это больно для них. Да и новую работу далеко не всегда найти просто. Хочется, конечно, надеяться, что у людей есть какие-то представления о чести и совести, но в наше время, к сожалению, порядочных людей все меньше... Но если представления о совести и чести все же есть, то должны рассчитаться с ребятами. Надеюсь, что все-таки все будет нормально.- Месяца три не платят зарплату — это ужасно. Опять же у кого-то семейные проблемы, у кого-то кредиты — у каждого человека свои проблемы. Конечно, невыход на тренировку это демонстративный бойкот, и, разумеется, руководство должно понимать ситуацию и дать обязательства в том, что рассчитаются. А так — хотелось бы чтобы «Тосно» доиграло сезон. Если «Тосно» снимется, потом еще кто-то — это будет полный бардак!- Мы много говорим, но здесь срочно нужно предпринимать какие-то меры. В конце концов, надо губернаторов обязывать поддерживать футбол в регионах. У нас много примеров, что в регионах руководителям футбол не интересен, не нужен. А тем временем на носу чемпионат мира, а футбол — вид спорта номер один везде. Это беда. Почему так происходит? Надо требовать, чтобы губернаторы развивали футбол в регионах, чтобы на это выделялись финансы. Самообеспечение? Это далеко не для всех наших клубов. Не потянут. У них нет таких больших спонсоров. Мы должны прекрасно понимать, что без поддержки властей на местном уровне нашим клубам пока не обойтись. И этот вопрос должен подниматься нашей футбольной федерацией.