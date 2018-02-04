Матс Хуммельс: под конец матча с "Майнцем" мы были очень измотанными, поле было тяжелым

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после победы над "Майнцем" (2:0) отметил, что после было не лучшего качества."Мы слишком часто теряли мяч, некоторые ситуации мы могли разыграть и лучше. "Майнц" играл хорошо, несколько раз у наших ворот было очень опасно. Под конец встречи мы были очень измотанными, поле было тяжелым", - цитирует Хуммельса пресс-служба клуба.