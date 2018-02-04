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Потерять победу, почти потерять всё, всё вернуть и снова потерять. На «Энфилде» безумие
В чемпионате Англии нет интриги, но «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» ведут свою важную и интересную борьбу за место в четвёрке и более приятны глазу, чем «Манчестер Юнайтед» с «Челси». Ну а то, что они вытворили в концовке вместе с судьями, любитель футбола не забудет, в отличие от собственных имени и фамилии, даже при наступлении амнезии.
В шкуре «МЮ»
«Тоттенхэм» шокировал соперника в прошлом туре голом на 11-й секунде и в дальнейшем диктовал свои условия, но после фатального паса Эрика Дайера на ход Салаху сам оказался в тяжёлом положении. «Ливерпуль» может не взломать оборону «Суонси», способен напропускать от «Вест Брома», будучи мыслями в атаке, но когда сами «мерсисайдцы» получают возможность поиграть на пространстве – держись (хотя тут всё в основном зависит не от тебя, а от самого «Ливерпуля» и его реализации).
На счастье «Тоттенхэма», с последним пасом у хозяев сегодня было всё плохо. Эрик Дайер и Давинсон Санчес не раз сами приглашали соперника к своим воротам, но мастерство подводило даже Салаха. Речь, конечно, не о добавленном времени, а о тех возможностях, реализация которых позволила бы «Ливерпулю» не доводить дело до очередного сумасшествия.
Дежурная потеря контроля
Если «Ливерпуль» ведёт в счёте, то это вообще ничего не значит. Даже если перевес составляет 3 мяча (в отличие от «Сити», «Севилья» отыграла и этот гандикап). Держаться за 1 гол было как-то совсем не в стиле Клоппа и «Ливерпуля», но делать это, видимо, пришлось. Если в 1-м тайме хозяевам удавалось нейтрализовывать почти все угрозы «Тоттенхэма», то во 2-м ситуация стремительно начала меняться.
Не только Жозе Моуринью, но и Маурисио Почеттино испытывает огромные проблемы в гостевых матчах с топ-6, однако сегодня тренер «Тоттенхэма» заслуживает похвалы. «Шпоры» преподали «Манчестеру» 2 отличных урока на темы «Как не развалиться после быстрого гола» и «Как переломить ход встречи». На «Уэмбли» «МЮ» даже не приблизился к выполнению этих задач, а «Тоттенхэм» выполнил первую до перерыва, а вторую – после.
Если в 1-м тайме лишь Деле Алли удавалось разбрасывать мячи на фланги, откуда не приходило опасности, то во 2-м «Тоттенхэм» атаковал разнообразно и интересно. Фланг Дэвиса работал отлично ввиду отсутствия у «Ливерпуля» крайнего полузащитника, не очень усердной отработки Салаха в оборону и ранней карточки молодого Александер-Арнольда. Оттуда и пришёл гол Ваньямы – Кариус сыграл на выходе после хорошей подачи слева.
Также у «Тоттенхэма» заработали стандарты. Наибольшую опасность представлял Харри Кейн, который балансировал на грани офсайда. Уследить за ним не могли ни защитники «Ливерпуля», ни линейный арбитр, как показал эпизод с 1-м пенальти, который никак нельзя было ставить из-за офсайда у Харри.
Действительно лишний защитник
К выходу дополнительного защитника я всегда отношусь настороженно – частенько это только разрушает установившиеся игровые связи и шлёт команде негативный посыл на «сушку» игры. С «Ливерпулем» этот сценарий сработал просто мгновенно, причём Почеттино ещё и пристрелил Клоппа в дуэли замен: сразу после выхода Матипа для удержания счёта гол забил минуту назад вышедший на поле Виктор Ваньяма. Да, в этой жизни африканец, скорее всего, больше ТАК по мячу не ударит, но суеверные вполне могут подумать, что среди заповедей футбольного бога есть та, что запрещает выпускать ещё одного защитника для удержания счёта. С «Сити» Клопп уже делал такое, но на 2 минуты и после двух пропущенных мячей.
Матип же всё равно не внушил уверенности Кариусу, который полетел на перехват сам, несмотря на трёх центральных. В какой-то степени Клопп оказался заложником ситуации – ранее проведённые логичные замены никак не помогли «Ливерпулю» наладить контроль над игрой, Ловрен начал ошибаться, нужно было что-то делать. Окс и Вейналдум надежд тренера, увы, не оправдали.
Ну а Почеттино, пусть не без везения, с заменами попал блестяще – Ваньяма сразу же завалил гол, а Ламела заработал спасительный пенальти. Даже Льоренте, вышедший в добавленное время, внёс свою вклад в конъюнктуру того эпизода.
Страшный сон Черчесова
Боюсь, что сегодня Станислав Саламович может посреди ночи проснуться в холодном поту после того, как увидит, что Салах подхватил мяч на фланге, обошёл Жиркова, Кудряшова, Васина и запустил мяч над Акинфеевым. Не нужно обладать большим воображением, чтобы представить на месте защитников «Тоттенхэма» игроков нашей сборной, которым, как видно, летом может не помочь даже подстраховка.
Диванные тренеры и аналитики, численность которых к лету будет расти в геометрической прогрессии, обычно знают всё обо всём. Но вряд ли даже им удастся найти ответ на вопрос «Как сдержать Салаха?»
Страшный сон Будогосского
Казалось бы, для безумия в любом матче достаточно одной команды – «Ливерпуля». Но здесь добавились ещё две – умеющий зажечь «Тоттенхэм» и порой творящие феерическую дичь английские судьи. Как я уже говорил, перед первым пенальти Алли отдавал пас на Кейна в явный офсайд. Казалось, что лайнсмен говорит Моссу именно об этом и 11-метровый будет отменён, но после консультаций с линейным главный арбитр как ни в чём не бывало указал на «точку». Честно говоря, не понимаю, какое значение имеет касание Ловрена, если Алли отдавал мяч Кейну, который, находясь в пассивном офсайде, оказывал влияние на эпизод и заставил Ловрена ошибиться.
Второй пенальти Мосс назначать не собирался – и снова на «выручку» пришёл ассистент. Он увидел, что ван Дейк полоснул по икре Ламелу, хотя, думаю, Эрик мог после этого касания не падать или падать не так картинно. Обиднейшее решение для «Ливерпуля», которое можно было и не принимать, учитывая назначенный ранее пенальти. И особенно обиднейшее для ван Дейка, который провёл сильный матч и не допускал вообще никаких ошибок до этого эпизода. Зато теперь в интернете все издеваются над самым дорогим защитником мира, с которым команда пропустила 9 мячей в 5 матчах. А ведь сегодня главной проблемой «Ливерпуля» была скорее не защита, а середина поля, которую после перерыва хозяева проиграли вчистую.
Нереализованный пенальти: Кейн, 85
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон, (Вейналдум, 62), Милнер, (Матип, 80), Салах, Фирмино, Манe, (Окслейд-Чемберлен, 62).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, (Ламела, 71), Фертонген, Дэйвис, Дайер, Дембеле, (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения: Александер-Арнольд, 44, Милнер, 55, Алли, 69
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В шкуре «МЮ»
«Тоттенхэм» шокировал соперника в прошлом туре голом на 11-й секунде и в дальнейшем диктовал свои условия, но после фатального паса Эрика Дайера на ход Салаху сам оказался в тяжёлом положении. «Ливерпуль» может не взломать оборону «Суонси», способен напропускать от «Вест Брома», будучи мыслями в атаке, но когда сами «мерсисайдцы» получают возможность поиграть на пространстве – держись (хотя тут всё в основном зависит не от тебя, а от самого «Ливерпуля» и его реализации).
На счастье «Тоттенхэма», с последним пасом у хозяев сегодня было всё плохо. Эрик Дайер и Давинсон Санчес не раз сами приглашали соперника к своим воротам, но мастерство подводило даже Салаха. Речь, конечно, не о добавленном времени, а о тех возможностях, реализация которых позволила бы «Ливерпулю» не доводить дело до очередного сумасшествия.
Дежурная потеря контроля
Если «Ливерпуль» ведёт в счёте, то это вообще ничего не значит. Даже если перевес составляет 3 мяча (в отличие от «Сити», «Севилья» отыграла и этот гандикап). Держаться за 1 гол было как-то совсем не в стиле Клоппа и «Ливерпуля», но делать это, видимо, пришлось. Если в 1-м тайме хозяевам удавалось нейтрализовывать почти все угрозы «Тоттенхэма», то во 2-м ситуация стремительно начала меняться.
Не только Жозе Моуринью, но и Маурисио Почеттино испытывает огромные проблемы в гостевых матчах с топ-6, однако сегодня тренер «Тоттенхэма» заслуживает похвалы. «Шпоры» преподали «Манчестеру» 2 отличных урока на темы «Как не развалиться после быстрого гола» и «Как переломить ход встречи». На «Уэмбли» «МЮ» даже не приблизился к выполнению этих задач, а «Тоттенхэм» выполнил первую до перерыва, а вторую – после.
Если в 1-м тайме лишь Деле Алли удавалось разбрасывать мячи на фланги, откуда не приходило опасности, то во 2-м «Тоттенхэм» атаковал разнообразно и интересно. Фланг Дэвиса работал отлично ввиду отсутствия у «Ливерпуля» крайнего полузащитника, не очень усердной отработки Салаха в оборону и ранней карточки молодого Александер-Арнольда. Оттуда и пришёл гол Ваньямы – Кариус сыграл на выходе после хорошей подачи слева.
Также у «Тоттенхэма» заработали стандарты. Наибольшую опасность представлял Харри Кейн, который балансировал на грани офсайда. Уследить за ним не могли ни защитники «Ливерпуля», ни линейный арбитр, как показал эпизод с 1-м пенальти, который никак нельзя было ставить из-за офсайда у Харри.
Действительно лишний защитник
К выходу дополнительного защитника я всегда отношусь настороженно – частенько это только разрушает установившиеся игровые связи и шлёт команде негативный посыл на «сушку» игры. С «Ливерпулем» этот сценарий сработал просто мгновенно, причём Почеттино ещё и пристрелил Клоппа в дуэли замен: сразу после выхода Матипа для удержания счёта гол забил минуту назад вышедший на поле Виктор Ваньяма. Да, в этой жизни африканец, скорее всего, больше ТАК по мячу не ударит, но суеверные вполне могут подумать, что среди заповедей футбольного бога есть та, что запрещает выпускать ещё одного защитника для удержания счёта. С «Сити» Клопп уже делал такое, но на 2 минуты и после двух пропущенных мячей.
Матип же всё равно не внушил уверенности Кариусу, который полетел на перехват сам, несмотря на трёх центральных. В какой-то степени Клопп оказался заложником ситуации – ранее проведённые логичные замены никак не помогли «Ливерпулю» наладить контроль над игрой, Ловрен начал ошибаться, нужно было что-то делать. Окс и Вейналдум надежд тренера, увы, не оправдали.
Ну а Почеттино, пусть не без везения, с заменами попал блестяще – Ваньяма сразу же завалил гол, а Ламела заработал спасительный пенальти. Даже Льоренте, вышедший в добавленное время, внёс свою вклад в конъюнктуру того эпизода.
Страшный сон Черчесова
Боюсь, что сегодня Станислав Саламович может посреди ночи проснуться в холодном поту после того, как увидит, что Салах подхватил мяч на фланге, обошёл Жиркова, Кудряшова, Васина и запустил мяч над Акинфеевым. Не нужно обладать большим воображением, чтобы представить на месте защитников «Тоттенхэма» игроков нашей сборной, которым, как видно, летом может не помочь даже подстраховка.
Диванные тренеры и аналитики, численность которых к лету будет расти в геометрической прогрессии, обычно знают всё обо всём. Но вряд ли даже им удастся найти ответ на вопрос «Как сдержать Салаха?»
Страшный сон Будогосского
Казалось бы, для безумия в любом матче достаточно одной команды – «Ливерпуля». Но здесь добавились ещё две – умеющий зажечь «Тоттенхэм» и порой творящие феерическую дичь английские судьи. Как я уже говорил, перед первым пенальти Алли отдавал пас на Кейна в явный офсайд. Казалось, что лайнсмен говорит Моссу именно об этом и 11-метровый будет отменён, но после консультаций с линейным главный арбитр как ни в чём не бывало указал на «точку». Честно говоря, не понимаю, какое значение имеет касание Ловрена, если Алли отдавал мяч Кейну, который, находясь в пассивном офсайде, оказывал влияние на эпизод и заставил Ловрена ошибиться.
Второй пенальти Мосс назначать не собирался – и снова на «выручку» пришёл ассистент. Он увидел, что ван Дейк полоснул по икре Ламелу, хотя, думаю, Эрик мог после этого касания не падать или падать не так картинно. Обиднейшее решение для «Ливерпуля», которое можно было и не принимать, учитывая назначенный ранее пенальти. И особенно обиднейшее для ван Дейка, который провёл сильный матч и не допускал вообще никаких ошибок до этого эпизода. Зато теперь в интернете все издеваются над самым дорогим защитником мира, с которым команда пропустила 9 мячей в 5 матчах. А ведь сегодня главной проблемой «Ливерпуля» была скорее не защита, а середина поля, которую после перерыва хозяева проиграли вчистую.
Чемпионат Англии
26 тур
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 2:2
26 тур
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Салах, 3, Ваньяма, 81, Салах, 90, Кейн, 90+2 (пен.)
Нереализованный пенальти: Кейн, 85
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон, (Вейналдум, 62), Милнер, (Матип, 80), Салах, Фирмино, Манe, (Окслейд-Чемберлен, 62).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, (Ламела, 71), Фертонген, Дэйвис, Дайер, Дембеле, (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения: Александер-Арнольд, 44, Милнер, 55, Алли, 69
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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